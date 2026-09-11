COSEC : Le nouveau directeur s’engage à renforcer la compétitivité logistique

Nommé Directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), Pape Ousseynou Pouye a accueilli sa nomination avec « une profonde humilité et un sens aigu des responsabilités ».

Dans un message sur Facebook, il a adressé ses remerciements au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance placée en sa personne. « Cette marque d’estime m’honore et m’engage pleinement à servir la Nation avec rigueur, intégrité et dévouement », a-t-il déclaré.

Le nouveau Directeur général du COSEC a également exprimé sa gratitude aux populations de la commune de Mbao, saluant leur soutien et leurs prières. « Votre soutien indéfectible, votre fraternité et vos prières constituent mon socle et ma plus grande force au quotidien », a-t-il souligné.

Pour Pape Ousseynou Pouye, cette nouvelle responsabilité intervient dans un contexte où les évolutions du commerce international imposent davantage d’agilité et d’efficacité. Il estime que le COSEC doit pleinement jouer son rôle stratégique dans l’accompagnement des acteurs du commerce extérieur.

Il entend notamment œuvrer à la défense des intérêts des chargeurs, à la réduction des coûts de passage portuaire et au renforcement de la compétitivité de la chaîne logistique. Selon lui, ces orientations doivent contribuer à la construction d’un commerce extérieur « robuste », considéré comme un levier de la souveraineté économique et du rayonnement du Sénégal.

Pape Ousseynou Pouye a affiché sa volonté de se mettre immédiatement au travail, au service de l’intérêt national : « Au travail, au service exclusif de notre pays. »