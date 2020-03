Coronavirus-France : Edouard Philippe corse les mesures sécuritaires…

Edouard Philippe, en première ligne pour mettre en oeuvre les annonces d’Emmanuel Macron afin de « freiner » le coronavirus, a annoncé vendredi l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes et juge possible d’organiser les deux tours des municipales dans « de bonnes conditions ». « Nous allons faire passer cette limite aux rassemblements de 100 personnes. L’idée c’est de faire en sorte que nous puissions ralentir la progression, la circulation du virus » et cette interdiction s’appliquera sur tout le territoire national et dès maintenant, a expliqué le Premier ministre sur TF1. « Cent personnes, ça veut dire évidemment des conséquences importantes pour les théâtres, pour les cinémas », a reconnu le chef du gouvernement.

Sur les municipales, le Premier ministre s’est voulu confiant. « Si nous avons pris cette décision (d’organiser les élections municipales), c’est en écoutant les scientifiques et nous avons la conviction que nous pouvons organiser dans de bonnes conditions le premier et le second tour » (dimanche et le 22 mars), a-t-il assuré.