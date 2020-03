Coronavirus et Bus DDD…Moussa Diop échoue lamentablement

Lutte contre le coronavirus : Le Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) Me Moussa Diop étale ses limites

« Pliez bagages et allez voir là où les fleurs ont des dents ». C’est ainsi qu’on aurait parlé au Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop. Depuis qu’il a été à la tête de DDD, Me Moussa Diop voit sa gestion décriée, dénoncée par les travailleurs de cette société. On l’accuse de plusieurs fautes de gestion. Me Moussa Diop cherche toujours à utiliser une base fictive qu’il contrôlerait à Podor pour pouvoir mieux s’affirmer auprès du Président de la République Macky Sall.

Me Moussa Diop cherche toujours à afficher des bilans reluisants à la tête de DDD. Alors que le plan Sénégal Dem Dikk a été lancé pour permettre à DDD d’accroître ses ressources, Me Moussa Diop accusé de récupérations politiques, a mis en circuit des bus pour desservir la destination dans la zone du Fouta. Un plan politique qui aurait pu être excellent, s’il n’avait été mis à nu par les transporteurs en commun locaux de cette localité.

Maintenant que la guerre contre le coronavirus a été lancée, et que dans tous les secteurs de la nation, c’est la mobilisation, se révèlent des opportunistes. Le ministre des Infrastructures routières, Me Oumar Youm, dans le cadre de la guerre contre le coronavirus met en œuvre des plans afin de mettre à l’abri et de mettre hors de danger les usagers de la route.

De par son incompétence et à travers sa maladresse, Me Moussa Diop dans ce contexte, se distingue de la plus mauvaise des manières. Le Directeur général de DDD crie ainsi sur tous les toits avoir pris des mesures idoines afin de réduire tout risque de propagation du coronavirus à bord des bus de DDD. On aurait applaudi des deux mains…

Me Moussa Diop indique éradiquer les surcharges à bord des bus de DDD, alors qu’il sait pertinemment que la société qu’il dirige, de par ses négligences, de par la politique politicienne qu’il mène, n’est en capacité de faire face à un tel défi.

Notre reporter dépêché durant toute la journée de ce jeudi 19 mars, relève toutes les défaillances dans le système improvisé de Me Moussa Diop. Notre reporter relève fort opportunément pour que les surcharges soient évitées, des mesures d’accompagnement devaient être prises « à savoir une rotation des bus toutes les 15 mn par exemple afin de ne pas laisser les usagers des bus Dakar Dem Dikk poireauter dans les arrêts pendant des heures. »

Quoi de plus normal que des mesures soient prises à bord des bus de DDD pour que les usagers mesurent les respects d’hygiène afin de se laver les mains, mais que c’est ridicule que par l’une des fautes de gestion de Me Moussa Diop de plus d’une centaine de bus tombés en panne sont toujours à l’état au niveau du dépôt de Ouakam, selon un agent de DDD qui se confie à notre reporter. Même s’il n’y avait l’apparition du coronavirus, l’un des combats majeurs du Directeur général de DDD, devrait être de tout le temps de prendre toutes les mesures afin d’éviter les surcharges à bord des bus pour éviter tout danger.

La rédaction de Xibaaru