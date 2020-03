Coronavirus…La Chine vole au secours de la France

Et revoilà la Chine…mais cette fois comme un sauveur. En pleine crise de coronavirus, avec une population confinée, la France reçoit un soutien inespérée des…Chinois.

Longtemps critiquée par la France pour la « qualité » des « Made in China », la Chine est aujourd’hui celui qui offre du matériel médical à la France. Mais cette fois, le « made in China » n’est plus critiquée, elle est même la BIENVENUE.

Selon, Jean-Yves Le Drian, qui s’exprimait sur le plateau d’une chaine française, avait déclaré que « Un premier avion est arrivé via la Belgique plus tôt mercredi et un second arrivera jeudi ». Le tout pour décharger sur le sol français, près d’un million de masques destinés à soutenir les efforts du gouvernement français dans sa lutte contre la pandémie. Une bonne nouvelle surtout que les ministres européens réunis en réunion extraordinaire en début de mois à Bruxelles, avaient déjà dit leur inquiétude de ne pas pour avoir à disposition les masques médicaux nécessaires pour les protections individuelles. Surtout que 60% de la production mondiale de ces masques se localiserait dans la région élargie de Wuhan en Chine, où le virus était pour la première fois apparu.