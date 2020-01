Coronavirus : L’Afrique se prépare à faire face…

Pour le moment aucun cas de coronavirus n’a été confirmé sur le continent africain malgré des suspicions, notamment en Côte d’Ivoire et au Kenya. Mais le directeur du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) se montre réaliste.

Selon le docteur John Nkengasong, il est fort possible qu’il y ait des personnes porteuses du coronavirus en Afrique, mais qu’elles n’aient tout simplement pas été détectées.

Le spécialiste admet ainsi que les capacités de surveillance sont très variables selon les États du continent. Les contrôles ont été renforcés dans les principaux aéroports : Éthiopie, Kenya, Afrique du Sud, Maroc, Égypte, Rwanda et Maurice. Mais le bât blesse concernant les moyens de diagnostic.

« Il y a des kits de diagnostic, mais ils ne sont pas disponibles partout dans le monde, explique le médecin. C’est pourquoi le CDC, l’OMS travaillent de manière rapprochée avec les fabricants et la Chine pour les rendre disponibles sur le continent aussi vite que possible. »

Cette épidémie mondiale renforce la conviction du Dr Nkengasong de l’importance des liens entre pays, de la création de réseaux régionaux. C’est le cas d’ores et déjà en Afrique centrale : « S’il y a par exemple un cas suspect au Burundi, ils peuvent appeler le laboratoire au Gabon ou celui du Professeur Muyembe en RDC et ils aideront, c’est tout l’intérêt d’un réseau régional. »

De manière générale, le continent est déjà sous alerte avec l’épidémie Ebola qui sévit dans l’est de la RDC. Il s’agit donc d’élever encore le niveau, mais pas de partir de zéro selon le médecin en chef de l’UA.

Le centre de prévention de l’Union africaine rappelle les consignes élémentaires : en cas de forte toux et de forte fièvre, se couvrir la bouche et le nez et se rendre au centre de santé le plus proche en prévenant la première personne rencontrée afin de ne pas mettre en danger les autres patients ou le personnel et d’éviter au maximum la contagion.

