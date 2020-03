Coronavirus : Pas encore de mesures spécifiques dans les transports publics…

Malgré la propagation du Coronavirus au Sénégal, il n’y a pas encore de mesure spécifique pour mettre à l’arrêt les transports publics. La précision est faite par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm. Joint par nos confrères d’Emedia, il estime que « le droit d’aller et de venir est une liberté fondamentale et dès l’instant qu’il y a des Sénégalais qui vont aller travailler, il est normal que le service de transport public soit assuré. il faudrait que la mobilité professionnelle des Sénégalais soit assurée. »

Toutefois, face aux mesures prises par le chef de l’Etat d’interdire les rassemblements publics pour cette pandémie, Me Youm compte œuvrer avec les opérateurs de transports. « Nous allons rapidement faire une circulaire pour demander aux transporteurs de faciliter cette mesure et éviter de faire le transport pour des manifestations destinées à des rassemblements publiques », a-t-il fait savoir.

Ainsi, il sera demandé à tous les opérateurs privés de transports (Tata, Cars rapides, Ndiaga Ndiaye, horaires, etc.) mais également à l’opérateur public Dakar Dem Dikk, « de respecter un certain nombre de mesures de précaution comme le lavage systématique et à grande eau des véhicules de transport, le nettoyage des colonnes, barres de maintien, bras, portes, sièges…, qui peuvent être des vecteurs de transmissions de la maladie. »