Coupe de la Ligue de Louga : Asc Djolof de Linguère sacrée devant Louga fc 2-1

Le stade Alboury Ndiaye a renoué avec les dimanches de fête à l’occasion de la finale de la ligue régionale de Louga.

Le parrain Abdoulaye Fall s’est félicité de la forte mobilisation des sportifs de Louga et du 12ème Gaindé.

A l’issue du temps réglementaire, les deux équipes de Louga et de Linguère se sont quittés sur un score de parité 1 but partout. C’est aux prolongations que les protégés du coach Masse Ndiaye ont réussi à prendre l’avantage et évité par la même occasion la série des tirs au but.

Abdoulaye Fall s’est félicité du choix que le président de la ligue de Louga et son équipe ont porté sur sa personne.

Le 12ème Gaindé a vibré le stade Alboury Ndiaye de Louga au grand bonheur du public qui a fait le déplacement pour assister à cette grande fête du football.

Les Djolofs Djolofs vont ainsi rejoindre le tournoi de montée en National 1.

Voici les images

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn