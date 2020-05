Covid-19 : Aly Ngouille Ndiaye juge le couvre-feu efficace

Le président de la République, Macky Sall, a finalement prorogé l’état d’urgence d’un mois. Et pour Aly Ngouille Ndiaye toutes les mesures qui avaient été prises pour renforcer cette décision présidentielle, seront maintenues. «Toutes les mesures qui ont été prises pour accompagner l’état d’urgence seront maintenues, à la limite renforcées. Nous avons vu que jusqu’à présent, la propagation continue», a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm.

Le ministre de l’intérieur estime que les mesures prises par le gouvernement jusqu’ici, ont permis de limiter la propagation : «C’est parce qu’on a pris ces décisions qu’on n’a pas eu une propagation plus grande comme on l’a vu ailleurs. Dans certains pays où on a instauré un confinement total, on a vu qu’il y a eu une propagation beaucoup plus fulgurante que ce qu’on a connu au Sénégal», a-t-il ajouté au micro de nos confrères.