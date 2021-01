Covid-19 : voici le plan de vaccination de 90% des Sénégalais

On en sait un peu plus sur la Stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19. Le plan présenté hier en Conseil des ministres par le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, est décliné en deux phases.

Ce plan vise dans une première étape à assurer la vaccination d’au moins 90% des cibles prioritaires, constituées du personnel de santé, des sujets âgés d’au moins 60 ans, des personnes présentant des comorbidités, mais aussi celles de par leur fonction ou mode de vie sont plus exposées que le reste de la population générale. Selon une note du ministère de la Santé et de l’action sociale, cette première étape «va démarrer avant la fin du mois de mars 2021 et doit atteindre la totalité de la cible visée dans une période de deux mois ».

La deuxième phase du plan de vaccination vise «au moins 90% de la population globale restante dans un délai qui ne doit pas dépasser le premier trimestre de 2022 ».

«Durant la mise en œuvre de cette stratégie, les vaccins seront offerts à travers les services de vaccination habituels du Programme élargi de vaccination. Cette vaccination se fera en stratégie fixe au niveau des unités de vaccination, en stratégies avancées et mobiles dans certains lieux recevant les personnes cibles. Les responsables des formations sanitaires pourront convenir, avec les autorités locales, de sites de vaccination les plus pertinents pour toucher toute la population. Les structures sanitaires privées, parapubliques et confessionnelles seront impliquées en collaboration avec les autorités sanitaires de leur zone de responsabilité», déclinent les services de Diouf Sarr.