Covid-19 : Le variant Britannique étale ses tentacules au Sénégal

Décidément les sénégalais sont loin d’être débarrassés du coronavirus. L’Institut de recherche en santé, de surveillance Épidémiologique et de formations (Iressef) a confirmé, ce dimanche 21 mars 2021, un deuxième cas du variant britannique au Sénégal.

Selon l’Iressef, « un deuxième variant britannique a été isolé chez une patiente de nationalité sénégalaise au laboratoire de génomique de l’Iressef », informe l’institut dirigé par le Professeur Souleymane Mboup.

Pour rappel, la présence de la souche britannique au Sénégal a été révélée le 28 janvier dernier. Un variant plus dangereux et plus contagieux que la première série détectée depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 dans le pays.