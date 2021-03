Macky Sall vit les pires années de sa vie de…Président

Que faire face à un peuple déchaîné et exigent ? Il faut dire que le Président de la République Macky Sall ne s’était jamais posé cette question lorsque, à la suite de l’élection présidentielle de 2019, il venait d’être réélu dès le premier tour. Le Président de la République disposait alors de tous les atouts en main, lui qui, cerise sur le gâteau, venait même d’enrôler dans son camp, Idrissa Seck arrivé second à la dernière élection présidentielle ainsi que, Oumar Sarr et compagnie, des dissidents du Parti démocratique sénégalais (PDS).

Macky Sall en était même arrivé à promettre l’enfer à l’opposition qu’il s’était juré de réduire à sa plus simple expression. Macky Sall pensait être dans ses lauriers. Il pensait pouvoir dormir tranquillement et dérouler toute sa stratégie. Le réveil ne fut que brutal. Le peuple sénégalais s’est saisi de l’affaire Ousmane Sonko pour s’exprimer brutalement, pour dire non à la mal gouvernance qui règne dans ce pays, non à l’impunité au profit de certains barons du régime, non à l’arrogance…Macky Sall est dans des déboires en ce moment. Il vit les pires années de sa vie de Président de la République du Sénégal.

Macky Sall est mal en point. Il lui reste trois ans pour que son mandat de Président de la République arrive à terme. Trois ans donc pour redorer son blason sérieusement terni. Trois années donc qui s’avéreront plus que difficiles pour le Président de la République Macky Sall et sa famille. Après les évènements violents qui viennent de se dérouler suite à l’affaire Ousmane Sonko, Macky Sall n’est plus maître de la situation. Il n’est plus sur l’offensive. Il est sur une défensive effrayante pour lui et ses partisans.

Personne dans le camp présidentiel ne peut plus jurer de rien. La rue risque de déborder à tout moment. La peur s’installe dans le camp présidentiel. Et ce sera ainsi. Cela va durer jusqu’en 2024…

Une fin de mandat extrêmement angoissante pour le Président de la République Macky Sall qui doit faire face à la situation. Macky Sall doit être actuellement en train d’étudier comment sortir en douceur de toute cette situation. Ainsi, il ne doit plus être en train de penser à sa candidature pour un troisième mandat. La rupture entre son régime et le peuple sénégalais est devenue plus que profonde. Macky Sall n’a plus qu’un seul besoin qui est de rassurer le peuple sénégalais et de tout faire pour que tout revienne au calme.

La rédaction de Xibaaru