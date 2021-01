Covid-19 : Modou Diagne Fada pour la fermeture des écoles

Modou Diagne Fada, invité du Grand jury, est pour la fermeture des écoles, ce pour freiner la propagation de la covid-19 au Sénégal. Selon l’ancien ministre de la Santé, pour couper la chaine de transmission de la maladie du Coronavirus, il faut suspendre les cours pour un minimum de 3 semaines et généraliser le couvre-feu dans les autres régions.

« Je suis pour l’extension du couvre-feu dans d’autres régions du Sénégal qui sont aussi touchées. Tant que la circulation va exister entre Dakar et Thiès, qui concentrent plus de 90% des contaminations et les autres régions. Tôt où tard, les autres régions vont enregistrer davantage de cas », a déclaré le Directeur général de la Sonacos, sur les ondes de la Rfm.

Avant de rajouter : « Je milite pour la fermeture, au moins 3 semaines des écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, parce que les jeunes sont des porteurs sains qui circulent avec le virus et le transmettent à leurs parents. Pour ralentir le rythme de progression de la maladie, il faudra suspendre les cours et reprendre les cours en ligne », plaide-t-il.

Pour Modou Diagne , tous les grands évènements (mariage, baptêmes, entre autres) s’organisent le samedi et le dimanche. Sur ce, Modou Diagne Fada souhaite un couvre-feu total pendant les week-ends ou le samedi de 12h jusqu’au dimanche soir. Il demande aussi qu’on prenne des mesures tout en préservant les activités économiques.