Covid-19 : pas d’immunité collective en 2021 malgré les vaccins, selon l’OMS

Alors que plus de 1,9 million de personnes sont décédées dans le monde depuis le début de la pandémie, il y a un an jour pour jour, l’OMS prévient que, malgré le développement des vaccins, l’immunité collective ne sera pas atteinte en 2021. Pour l’Europe, la course contre la montre est lancée depuis la découverte de la nouvelle souche britannique, qui est au moins 50% plus contagieuse et se propage sur tout le Vieux continent.

Pas d’immunité collective en 2021, selon l’OMS

L’immunité collective contre le Covid-19 ne sera pas atteinte «en 2021» bien que des vaccins aient commencé à être distribués, a mis en garde la responsable scientifique de l’OMS, Soumya Swaminathan, rappelant l’importance de continuer à appliquer les mesures de protection pour contrôler la pandémie. Le déploiement des vaccins, quand il s’agit de milliards de doses, «prend du temps», a-t-elle expliqué, exhortant à «faire preuve d’un peu de patience».

De son côté, le directeur de la Santé de La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), Emanuele Capobianco, a mis en garde contre un «potentiel faux sentiment de sécurité dû au déploiement des vaccins».