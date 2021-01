Covid-19…L’Appel de Malick Wade Gueye à la jeunesse Sénégalaise

Chers compatriotes jeunes, je vous prie

Une veille personne qui n’a plus que peu de temps à vivre à besoin d’amour, de protection et d’attention. Nos parents ont accompli leur tâche de nous élever et de nous éduquer pour nous préparer à la vie adulte. Ils se sont sacrifiés pour nous depuis la naissance jusqu’à notre propre prise en charge avec tous les moyens.

Que devons-nous à nos parents à notre tour ?

En ces moments de pandémie, nous, jeunes, devons juste les protéger du virus en évitant le maximum possible de les contaminer. Pour cela, il n’y a qu’une seule possibilité : respecter les gestes barrières mais surtout porter les masques. Des nuits durant, ils sont restés debout pour veiller à notre santé ou à notre sécurité. Des jours durant, ils sont restés debout faisant la queue à l’hôpital pour nous sauver la vie.

Des années durant, ils se sont sacrifiés pour nous donner à manger, à boire et à se vêtir. De l’école maternelle jusqu’à l’université (17 ans) de cursus scolaire pour entamer le cycle universitaire, ils ont répondu présents. Fournitures, vêtements, frais de déplacement, repas…à leur charge.

Au moins pensons à leurs sacrifices de toujours pour au moins les protéger du Coronavirus : c’est un devoir.

Ils nous ont transmis l’amour et la confiance pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd’hui. Alors nos parents seront heureux de voir que nous souhaitons leur venir en aide. Nous Jeunes, Faisons encore des efforts pour les protéger de ce virus. Sentir l’odeur de sa mère et voir son père sourire, il n’y a rien de plus agréable et de plus important.

Perdre sa maman ou son père par négligence peut nous causer un remord et être un pesant fardeau jusqu’à l’éternité. Les parents sont nos repères pour trouver la voie du salut. Faisons qu’ils vivent le plus longtemps possible et le plus agréablement que soit. Aimons-les et protégeons-les. Jeunes et vieux, Combattons ensemble ce virus avec la manière. Soyons tous plus responsables encore.

Malick Wade Gueye