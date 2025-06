Crash d’un avion en Inde…une seule personne a survécu

Un avion en direction de Londres, avec 242 personnes à bord, s’est crashé ce jeudi sur un immeuble d’Ahmedabad, en Inde.

L’accident a fait au moins 290 morts. Les secours, arrivés au milieu d’épaisses fumées noires, ont retrouvé un survivant, assis au siège 11A, proche de la porte de sortie de l’appareil.

Il s’agit de Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, âgé de 38 ans. « Il y avait des corps partout autour de moi… J’étais effrayé. Je me suis levé et j’ai couru » a raconté le survivant.

« Il y avait des morceaux de l’avion partout autour de moi. Quelqu’un m’a attrapé, m’a mis dans une ambulance et m’a emmené à l’hôpital » a-t-il ajouté.

