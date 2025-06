Diomaye en tournée dans le nord…Offensive politique sur les «terres» de Macky

Le président Bassirou Diomaye Faye a entamé une tournée dans le nord du pays, marquée par des étapes symboliques à Podor, Richard Toll et Saint-Louis. Ce déplacement présidentiel, au-delà de son caractère institutionnel, s’est rapidement imposé comme un acte politique fort, ciblant une région longtemps considérée comme le bastion incontesté de l’ancien président Macky Sall. C’est un terrain où le pouvoir de l’ex-chef de l’État s’était historiquement consolidé, notamment grâce à son ancrage dans le Fouta et au sein de l’APR.

Dès ses premières prises de parole en tant que président de la République, Bassirou Diomaye Faye a donné le ton. Diomaye n’est pas venu uniquement en président de la République, mais aussi en homme politique porteur d’un projet de rupture porté par le Pastef. Dans plusieurs discours, il a critiqué ouvertement la gestion passée. Ces propos ciblent sans ambiguïté l’ère Macky Sall, encore fraîche dans la mémoire collective.

La tournée s’inscrit dans une «dynamique des priorités de développement territorial définies pour la Vision 2025, visant à promouvoir un progrès économique et social inclusif à travers le pays». Et aussi à une reconquête symbolique de territoires traditionnellement hostiles à l’opposition. A Ndiayen Pendao, village natal de Amadou Ba, le chef de l’Etat a visité le centre de groupage Boubé ainsi que le casier rizicole de Sané Walo.

Sur le terrain, les populations ont répondu présentes, signe d’un intérêt croissant pour le discours de changement porté par PASTEF. Mais cette mobilisation populaire est un marqueur politique. L’Alliance Pour la République (APR), en perte de vitesse, pourrait voir dans cette tournée une volonté explicite de saper ce qui reste de son influence dans le nord, au moment même où il tente de se réorganiser.

Du point de vue électoral, cette initiative de Bassirou Diomaye Faye s’appuie sur des résultats parlants. Lors de la présidentielle de mars 2024, il avait réussi l’exploit de s’imposer dans des départements comme Podor et Saint-Louis, bastions pourtant acquis à Macky Sall pendant plus d’une décennie. Ce renversement électoral a permis au nouveau pouvoir de revendiquer une légitimité nationale, et non simplement urbaine ou militante.

Depuis son arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye n’a cessé de poser des actions matérialisant une rupture totale avec l’ancien système. La reddition des comptes, si elle va jusqu’au bout, sera un grand marqueur. Le parti au pouvoir a fait de nombreuses annonces qui visent à démontrer que la rupture ne sera pas seulement rhétorique.

Cependant, cette volonté de « démakcysalisation » du nord ne va pas sans résistances. Des élus locaux issus de l’ancienne majorité dénoncent une « chasse aux sorcières » et une politique de stigmatisation. Ils craignent que l’appel à l’audit des institutions locales ne serve de prétexte à l’élimination d’adversaires politiques sous couvert de reddition des comptes. Le climat politique reste donc tendu, même si les institutions paraissent stabilisées.

La tournée de Bassirou Diomaye Faye dans le nord du Sénégal constitue un moment fort de ce début de mandat. Elle illustre la volonté du président de s’attaquer aux racines politiques de l’ancien pouvoir, tout en construisant sa propre base sur les ruines de celle de Macky Sall. C’est une manœuvre habile et risquée à la fois : en misant sur la rupture, Faye joue sa crédibilité sur sa capacité à transformer l’enthousiasme populaire en résultats concrets et durables.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn