Création du CNRM : Aliou Sall défend une réforme « structurante » devant les députés

Présentant ce mardi devant l’Assemblée nationale le projet de loi portant création et fonctionnement du Conseil national de régulation des médias (CNRM), le ministre de la Communication, du Numérique et des Télécommunications, Aliou Sall, a tenu à lever toute équivoque autour de cette future institution, qu’il décrit comme une réforme majeure destinée à moderniser la régulation médiatique au Sénégal.

Face aux parlementaires, le ministre a insisté sur la nature et les missions du futur organe, affirmant qu’il s’agira d’une autorité indépendante, adaptée aux mutations rapides de l’écosystème informationnel.

Selon Aliou Sall, le CNRM aura compétence sur l’ensemble du paysage médiatique sénégalais. Son champ d’action couvrira aussi bien la presse écrite et les médias en ligne que les plateformes numériques et de partage telles que TikTok, Facebook, Instagram ou YouTube, ainsi que les créateurs de contenus et les médias étrangers accessibles depuis le territoire national.

Le ministre a souligné que cette nouvelle autorité disposera de moyens financiers, technologiques et humains renforcés afin de mieux lutter contre la désinformation, détecter les contenus générés par intelligence artificielle et assurer une protection accrue du public.

Le futur régulateur sera également doté d’un pouvoir de sanction « réel mais encadré », accompagné de mécanismes de recours, dans le but de garantir l’application des règles tout en préservant la liberté d’expression.

Concernant son fonctionnement, Aliou Sall a annoncé que les membres du CNRM seront sélectionnés à travers un appel à candidatures. Leur mandat sera fixé à trois ans, renouvelable une seule fois. Ils seront soumis à des obligations strictes d’impartialité et devront prêter serment devant les juridictions compétentes.

Le ministre a tenu à dissiper les inquiétudes relatives à une éventuelle restriction des libertés publiques. « Le CNRM ne sera pas un outil de censure », a-t-il affirmé, rappelant que la liberté d’expression demeure un pilier fondamental de la démocratie sénégalaise.

Il a également précisé que la réforme ne vise pas à sanctionner les plateformes étrangères ou les réseaux sociaux, mais à assurer le respect des lois nationales et la protection des citoyens.

Pour Aliou Sall, cette initiative dépasse le cadre d’une réponse conjoncturelle. « Ce n’est pas une mesure liée à une crise passagère, mais une réforme structurelle destinée à préparer le Sénégal aux défis futurs », a-t-il déclaré.

Le futur conseil aura notamment une mission sociale et éducative, incluant la protection des mineurs contre les contenus violents, haineux ou inappropriés, ainsi que la responsabilisation des acteurs de l’information.

Qualifiant le texte de « choix de société », le ministre a plaidé pour la construction d’un espace public « ordonné, responsable et protecteur », où la liberté d’expression s’exerce dans le respect des droits fondamentaux et de la cohésion sociale.

Aliou Sall a invité les députés à enrichir le projet de loi à travers propositions et amendements, afin de faire du CNRM une institution crédible, respectée et efficace face à un paysage médiatique désormais mondialisé et complexe.