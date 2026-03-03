Ma très chère Maman, Diouma Dieng (Par Dr Mohamed Diallo) 

Je tiens à te remercier du fond du cœur pour ces gestes nobles que tu accomplis chaque jour, avec une discrétion absolue, en soutenant ceux qui en ont besoin.

Je sais, ma très chère mère, que ce petit papier que je rédige ne saurait pleinement te satisfaire, mais je voulais absolument te témoigner ma gratitude pour ces actes de grandeur.

Tu accompagnes les mosquées, tu soutiens les personnes démunies, toujours dans la plus grande discrétion.

Je prie Allah, le Tout-Puissant, qu’Il t’accorde une longue vie et une santé de fer.

Ton amour pour le Prophète, paix et salut sur lui, ton pèlerinage à La Mecque il y a 2 mois, ont révélé, jour après jour, l’amour profond que tu portes au Prophète. À chaque occasion, tu ne cesses de nous rappeler les bienfaits.

Vous inspirez de nombreuses générations et, à vous sûr, vous êtes une référence pour toutes les générations futures, tant par les bienfaits que vous prodiguez chaque jour avec tant de discrétion.

Je prie Allah Subhanahu Wa Ta’Allah, qu’il vous consacre une longue vie et santé de fer. Que Dieu, le Tout-puissant, vous protège et vous accorde ses bénédictions infinies.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Votre Fils, Dr. Mohamed Diallo

Émérite panégyriste du Prophète Muhammad PSL