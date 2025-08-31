Création fédération de lutte : Gris Bordeaux s’oppose

Lors de l’Assemblée générale d’adoption des statuts et du règlement intérieur de la future Fédération sénégalaise de lutte, tenue ce samedi 30 août 2025 à l’Arène nationale, le président de l’Association des lutteurs en activité, Gris Bordeaux, a pris la parole pour exprimer son désaccord.

Selon lui, la mise en place de cette nouvelle structure fédérale ne servirait pas les intérêts de la lutte sénégalaise et pourrait, au contraire, lui porter préjudice, rapporte Lesoleil.

D’après la même source, ces propos ont provoqué de vives réactions et semé un certain désordre au sein de l’assemblée, témoignant des divisions qui subsistent autour de la gouvernance de ce sport national.