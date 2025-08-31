Thiaroye : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 29 au 30 août 2025, vers 3 heures du matin, les limiers ont interpellé quatre individus pour association de malfaiteurs et trafic de drogue.

Cette opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement faisant état de l’existence d’un important réseau opérant à Wakhinane Pikine. Les suspects ont été surpris alors qu’ils venaient de réceptionner une cargaison de 29 kilogrammes de chanvre indien.

La perquisition effectuée au domicile du chef présumé du réseau a permis de découvrir divers biens soupçonnés de provenir des activités illicites : 15 moutons, 26 têtes de volaille, une moto TVS, un ciseau, ainsi qu’une somme de 1 120 000 francs CFA.

Lors de son audition, le cerveau du groupe a reconnu être le propriétaire de la drogue et a avoué que l’argent et le bétail saisis provenaient de son commerce illégal.

La drogue, les espèces et le bétail ont été placés sous scellés au poste de police. Les quatre suspects, désormais en garde à vue, feront l’objet d’un suivi judiciaire. L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue du réseau et identifier d’éventuelles complicités.