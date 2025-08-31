Gamou 2025 : El Malick Ndiaye en visite à Thiénaba, Thiès et Dakar

À l’approche de la célébration du Gamou, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a effectué ce samedi 30 août une tournée de courtoisie auprès de plusieurs foyers religieux à Thiénaba, Thiès et Dakar.

À Thiénaba, il a été reçu par le khalife, Baye Serigne Assane Seck, qu’il a salué pour le rôle spirituel et historique joué par cette cité dans l’enracinement et la diffusion de l’islam au Sénégal, selon une note publiée sur la page Facebook de l’Assemblée nationale. El Malick Ndiaye a rappelé que les familles religieuses demeurent des piliers de stabilité, de paix et de cohésion nationale.

Il s’est ensuite rendu à Thiès, où il a été accueilli par le Khalife Serigne Mounirou Ndiéguéne. Dans son intervention, il a magnifié l’héritage spirituel et intellectuel de la famille de Mame El Hadj Ndiéguéne, saluant son apport majeur à l’éducation islamique ainsi qu’à la préservation des valeurs de foi, de discipline et de solidarité qui façonnent la société sénégalaise.

La tournée s’est poursuivie à Dakar, où le Président de l’Assemblée a rendu visite au Khalife de la famille omarienne, Serigne Thierno Madani Tall. À cette occasion, il a exprimé son estime pour l’œuvre de la famille omarienne dans la diffusion du savoir religieux et la défense des valeurs islamiques, tout en sollicitant des prières pour la paix et la prospérité du Sénégal.

Dans chacune de ces étapes, El Malick Ndiaye a demandé des prières pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et pour le Premier ministre, Ousmane Sonko, afin que Dieu les accompagne dans leur mission au service de la Nation.

En retour, les khalifes ont exprimé leur gratitude et formulé des prières pour la réussite du Président de l’Assemblée nationale, pour les autorités et pour l’ensemble de la Nation.