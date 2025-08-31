Kafountine : 17 candidats à l’émigration irrégulière interceptés

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 août 2025, la brigade de gendarmerie de Kafountine a interpellé 17 candidats à l’émigration irrégulière dans un campement du village d’Abéné, commune de Kafountine, département de Bignona. Cette opération a été déclenchée grâce à un renseignement signalant la présence de plusieurs individus suspects dans un réceptif hôtelier.

Parmi les 17 personnes arrêtées, on dénombre 11 Sénégalais, 3 Gambiens et 1 Bissau-Guinéen, ainsi que 2 complices sénégalais et 1 complice bissau-guinéen. Cette intervention fait suite à une autre opération d’envergure menée quelques jours plus tôt, où 34 candidats à l’émigration clandestine avaient été appréhendés par la même brigade. En une semaine, un total de 51 personnes ont ainsi été arrêtées dans la zone de Kafountine pour tentative d’émigration irrégulière.Les interpellés sont actuellement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Kafountine, en attendant la suite de la procédure judiciaire.

Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre des efforts des autorités sénégalaises pour lutter contre l’émigration clandestine, un phénomène persistant dans cette région frontalière prisée par les convoyeurs en raison de sa proximité avec la Gambie et la Guinée-Bissau.

Avec Seneweb