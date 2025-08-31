La Gendarmerie nationale dément des rumeurs d’arrestations à Keur Massar

La Gendarmerie nationale du Sénégal a formellement démenti, ce dimanche, des publications circulant sur les réseaux sociaux et prétendant montrer l’arrestation de membres d’une communauté religieuse à Keur Massar.

Dans un communiqué signé par le colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division Communication, l’institution dénonce des images relevant de la « pure fiction » et de la « désinformation » dont l’objectif serait de « jeter le discrédit sur la Gendarmerie ». Elle précise qu’« aucune interpellation de cette nature n’a été effectuée par ses unités ».

La Gendarmerie rappelle par ailleurs son attachement à son rôle républicain et au respect des droits humains dans l’exercice de ses missions.