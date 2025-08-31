Kankourang à Mbour : Seules deux structures autorisées par le préfet

Dans un retournement de situation, le préfet de Mbour, Amadou Diop, a révisé ce samedi 30 août 2025 son arrêté relatif aux cérémonies traditionnelles de circoncision sonorisées et aux sorties du Kankourang pour l’édition 2025 du Septembre Mandingue.

Deux structures initialement autorisées, Mbour Dingol et la Cellule Doumassou, perdent leurs autorisations. Désormais, seules la Collectivité Mandingue (zones : Santessou, Thiocé Est, Thiocé Ouest, Diamaguène, Sadiocounda, Woyinkacounda, Kouyamba) et Dioudou Cissé Kounda (zone : Oncad) sont habilitées à organiser les manifestations, du 1er au 30 septembre. Celles-ci sont permises chaque dimanche de 6h à 19h et toutes les nuits sauf le jeudi.

Le préfet justifie cette décision par la volonté de mieux encadrer les festivités et d’éviter les débordements observés par le passé, notamment en 2024, lorsqu’une sortie non autorisée avait provoqué des blessures et des dégâts à Darou Salam. Les organisateurs devront communiquer leurs itinéraires 72 heures à l’avance à la police, sous peine de suspension immédiate et de poursuites.

Cette mesure intervient dans un climat de tensions avec la Collectivité Mandingue, qui contestait l’implication de « non-initiés », dénonçant une banalisation du Kankourang, inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO depuis 2008. Le préfet insiste sur la nécessité de préserver la sécurité et la dimension culturelle de l’événement.