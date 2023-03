Scandale au crédit hôtelier touristique…Une lettre au ministre Mame Mbaye Niang

Lettre ouverte à Monsieur Mame Mbaye Niang, Ministre du Tourisme

Monsieur le Ministre,

Je suis propriétaire de restaurant et mon établissement se trouve à Dakar, ville très chère et assez difficile en matière de business.

Étant jeune Sénégalais comme tant de mes compatriotes avec qui je partage les mêmes droits, mon entreprise, compétente dans la restauration, a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire mondiale COVID 19 depuis mars 2020.

Il a fallu que je libère tout le personnel et mette en veilleuse mes activités. Tout en continuant de payer la location de mes locaux en plein Dakar pour ne pas perdre de temps une fois la situation décantée.

Ainsi Mr le ministre, entre 2020 et jusqu’au moment où je vous écris cette lettre ouverte, j’ai déposé une demande de financement à travers un projet de remise en marche de mon restaurant. Validé par PLASEPRI qui dépend du ministère de la microfinance, ledit projet de relance de mon restaurant a été transmis à la BNDE suite à la signature d’une lettre de confort de garantie du FONGIP à hauteur de 60%( documents ci-joints). Après neuf mois d’études, la BNDE me remet le projet avec l’avis suivant : « Notre banque n’est pas habilitée à procéder au financement de votre demande malgré la garantie du FONGIP ».

Une décharge me fut signée par ladite banque où l’agent signataire m’a recommandé de me rapprocher du crédit hôtelier touristique. Avec le même projet et tous les documents y afférents, je me suis rendu au crédit hôtelier touristique sis à la sphère ministérielle de Diamniadio où, le 16 juillet 2021, je déposais la demande.

Depuis cette date, je me suis rendu plusieurs fois au niveau de leurs locaux et appelé à maintes reprises au téléphone 33.879.89… pour m’enquérir de l’évolution de mon dossier. Mais curieusement, leur réponse reste la même : « Monsieur, nous n’avons pas encore démarré le financement pour les restaurants, seuls les hôtels qui ont connu la crise COVID 19 ont été financés jusqu’à présent ».

Alors, comment peut-on appuyer des promoteurs puissants comme des hôteliers à hauteur de 300 millions au moins et ignorer pendant si longtemps de petits propriétaires de restaurant sans moyens et qui ne demandent souvent que moins de 30 millions pour rebondir et refaire travailler de jeunes Sénégalais ?

Ce problème a trop duré Monsieur le ministre et il ya une très grande nébuleuse autour. Au crédit hôtelier touristique qui est sous votre autorité, il y a trop de dilatoire ainsi qu’un problème de transparence et d’équité, des principes chers au président de la République SE Macky Sall.

Monsieur le ministre, je m’en ouvre par ces lignes à votre haute bienveillance afin que vous demandiez des comptes aux responsables du crédit hôtelier touristique sinon cela risque de beaucoup porter préjudice à votre immense travail que nous avons bien constaté depuis votre retour au département stratégique du Tourisme.

Fraternelles et respectueuses salutations Monsieur le ministre.

À suivre.

Anonyme : lettre d’un jeune entrepreneur sénégalais.