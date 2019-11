Crie de cœur à Mr le Maire de la ville de Kébémer, Mamadou Lamine THIAM

Tout ce que l’on fait a un impact positif ou négatif pour les autres, pour soi-même et pour notre environnement. Nous sommes tous connectés les uns aux autres et à notre planète.

Ces jeunes de la CIGA qui, avec énormément de bravoure et de détermination ont, à travers leur noble action, rendu cet endroit magnifique regroupant tous les après-midis des centaines de jeunes divers horizons de la ville, plus qu’agréable à voir mais à fréquenter. Tout l’honneur d’y pratiquer le sport.

Notre souhait n’est plus d’y voir un set setal mais de contribuer à sa préservation, à sa maintenance car il n’est pas concevable qu’une semaine auparavant était le dépotoir d’ordure des riverains inciviques, aujourd’hui bien nettoyer par des jeunes bien formés et bien éduqués et c’est le moment pour nous de les féliciter et de les souhaiter bonne chance.

Nos parents marchands doivent être accompagnés et encadrés dans un sens où ils devraient contribuer à maintenir la propreté dans cet endroit. Quitte à ce que ce soit un impératif.

Mr le maire on compte sur votre bravoure et vos capacités pour accomplir le cri de plusieurs personnes et recevez par ailleurs tout notre respect.