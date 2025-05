Criminalisation de l’homosexualité : Karim Xrum Xax donne un ultimatum au régime

L’activiste Karim Xrum Xax, par ailleurs l’un des organisateurs de la marche contre l’homosexualité, a lancé un ultimatum clair aux autorités sénégalaises. Selon Dakaractu, il leur donne six mois pour faire adopter une loi criminalisant l’homosexualité, sans quoi des actions plus fermes seront engagées.

« On leur donne un ultimatum de 6 mois. Si rien n’est fait, on se reverra devant les grilles du Palais », a averti l’activiste. Karim Xrum Xax est revenu sur les origines du mouvement « And Sam Jikko Yi », qu’il revendique avoir fondé : « C’est moi qui avais créé ‘And Sam Jikko Yi’. C’était d’abord « Non à l’homosexualité », avant que le mouvement ne prenne cette appellation. J’avais appelé tout le monde pour nous unir dans ce combat. »

Il a tenu à préciser que sa démarche n’était pas politique, mais fondée sur des principes et des valeurs : « J’avais dit que ce n’était pas une lutte contre Macky Sall, mais pour nos convictions. » Tout en affirmant son respect envers les membres actuels de « And Sam Jikko Yi », notamment Imam Babacar Sylla, il n’a pas caché sa déception de ne pas les voir en première ligne pour cette mobilisation : « J’ai pris la peine d’appeler And Sam Jikko Yi. Ils n’avaient même pas besoin d’être invités pour une telle cause. »

Karim Xrum Xax a par ailleurs rejeté toute tentative de compromis sur la question de l’homosexualité : « Ce n’est pas pour durcir les sanctions que nous nous battons, mais bien pour criminaliser l’homosexualité. Il faut que ce soit clair. Nous sommes radicaux sur ce point. »