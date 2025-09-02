Crise à La Poste : le gouvernement adopte un plan de sauvetage et de transformation

Réuni lundi 1er septembre à la Primature, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé un Conseil interministériel consacré à la crise que traverse La Poste. À l’issue des travaux, un plan de sauvetage et de transformation a été adopté pour remettre à flot l’opérateur public et le repositionner au cœur du système économique et social.

La Poste fait face à de graves difficultés : un endettement massif, des pertes cumulées de plus de 100 milliards de francs CFA, des capitaux propres largement négatifs, un déficit sur les comptes clients et des infrastructures vétustes. À ces problèmes s’ajoute une gouvernance fragilisée et des filiales comme Postefinances ou EMS qui peinent à s’imposer dans un environnement marqué par la concurrence du privé et la révolution numérique.

Le plan gouvernemental prévoit une stratégie en deux phases. Dès 2025, une première étape de redressement sera engagée à travers une recapitalisation, la maîtrise des effectifs, l’assainissement de la dette et la valorisation du patrimoine foncier.

La seconde phase, prévue jusqu’en 2029, vise à transformer La Poste en un acteur moderne et compétitif. Elle mise notamment sur la création d’une Banque postale, le renforcement des services financiers et logistiques, le développement du commerce électronique et la mise en place d’une messagerie électronique nationale.

Le dispositif inclut également un volet de régulation. L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) sera mobilisée pour protéger le domaine réservé de La Poste. Par ailleurs, l’administration publique sera appelée à privilégier l’usage de ses services afin de soutenir la relance de l’entreprise.

Avec ce plan, le gouvernement entend donner un nouveau souffle à l’opérateur postal historique et le repositionner comme un levier d’inclusion sociale et financière dans le pays.