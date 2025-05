Crise à l’APR…Des leaders nagent contre la volonté de Macky

Le récent lancement du dialogue national au Sénégal a mis en lumière des divisions inattendues au sein de l’Alliance pour la République (APR), le parti fondé par l’ancien président Macky Sall. Alors que la consigne officielle de l’APR était de boycotter ces concertations, plusieurs figures éminentes du parti ont choisi d’y participer activement, défiant ainsi la ligne dictée par leur leader. Cette démarche a soulevé des questions sur la cohésion interne du parti et la loyauté de certains de ses membres.

Parmi les participants notables figuraient d’anciens ministres et des piliers de l’APR, à l’instar d’Abdoulaye Daouda Diallo, Matar Ba, Abdoulaye Saydou Sow, et Benoît Sambou. Leur présence a été perçue comme un acte de rébellion face à la position arrêtée par le parti, signalant que l’attachement aux institutions républicaines primait, pour eux, sur la discipline partisane. Ce choix a marqué ce qui pourrait être appelé par une rupture significative avec l’unité affichée par l’APR sous la présidence de Macky Sall.

Le maire de Kaffrine a été particulièrement explicite quant à sa motivation. Il a affirmé avec conviction que « La République est au-dessus de tout », soulignant ainsi sa conviction que les enjeux nationaux dépassent les directives d’un parti politique. En remerciant ouvertement le président de la République pour l’invitation au dialogue, il a clairement pris ses distances avec la position de l’APR, déclarant : « Je prends acte de la position de l’APR, mais c’est une position que je ne partage pas. »

Un autre exemple frappant de cette dissidence est venu de Matar Ba, maire de Fatick, une région traditionnellement considérée comme le fief politique de Macky Sall. Sa participation au dialogue, malgré le mot d’ordre de boycott, a eu un écho symbolique fort. Il a justifié sa présence en expliquant : « Nous sommes venus pour participer à la construction de ce pays, et tous les discours qui ont été prononcés ici sont allés dans ce sens. » Pour marquer encore plus sa rupture, il a précisé ne plus faire partie du Secrétariat exécutif national de l’APR.

Les déclarations des participants ont convergé pour souligner l’importance du devoir citoyen et républicain. Beaucoup ont rappelé que le dialogue était une pratique instituée par l’ancien président lui-même. « C’est le président Macky Sall lui-même qui avait institué cette date par décret. Alors, si aujourd’hui on nous appelle à un dialogue, on ne peut que répondre en tant que républicains », ont-ils argué. Cette invocation de l’héritage de Macky Sall pour justifier leur participation a ajouté une couche de complexité à la situation, montrant une interprétation divergente des valeurs républicaines.

Abdoulaye Daouda Diallo, ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a également réaffirmé son engagement envers l’intérêt supérieur de la nation. Il a souligné que « Les affaires de la République sont supérieures à toute autre considération », plaçant la stabilité et le progrès du pays au-dessus des querelles partisanes. Ses propos ont mis en lumière une philosophie politique où la continuité institutionnelle et le dialogue sont des piliers fondamentaux pour l’avenir du Sénégal.

L’ancien ministre sous Macky Sall a par ailleurs insisté sur le rôle historique du dialogue dans les avancées démocratiques du Sénégal. Il a rappelé que « Ce qui est important, c’est que ce sont ces dialogues qui ont fait du Sénégal ce qu’il est aujourd’hui. Ce sont ces dialogues qui ont mené le Sénégal à toutes ces alternances. » Cette perspective historique a servi de justification supplémentaire à leur désobéissance au boycott, présentant leur participation comme un acte de fidélité à une tradition républicaine plus large que les directives d’un seul parti.

Ces événements révèlent une crise interne significative au sein de l’APR, mettant en évidence que l’autorité de Macky Sall, bien que toujours présente, est désormais contestée par certains de ses anciens fidèles. La question demeure de savoir si ces fractures sont le signe d’une simple divergence d’opinions ou le début d’une refonte majeure du paysage politique sénégalais, où les affiliations partisanes pourraient devenir plus flexibles face aux impératifs nationaux.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn