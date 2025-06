Crise au Pastef…Des députés du parti règlent leurs comptes en public

Alors que la 15e législature de l’Assemblée nationale du Sénégal, installée le 2 décembre 2024, est à fond dans ses travaux, une « guerre fratricide » a éclaté au sein du parti au pouvoir. Cette querelle publique, qui se manifeste par des échanges acerbes d’accusations et de contre-accusations, pourrait avoir des répercussions significatives pour Ousmane Sonko et l’avenir du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Guy Marius Sagna, dans un compte rendu détaillé de ses six premiers mois de mandat (du 2 décembre 2024 au 2 juin 2025), a mis en avant 267 initiatives parlementaires, dont 264 questions écrites, deux propositions de résolution pour des commissions d’enquête parlementaire et une proposition de mise en accusation de l’ancien président de la République. Il a également souligné son engagement pour le département de Ziguinchor, avec 28 initiatives le concernant.

Au-delà de ce bilan chiffré, Sagna a dénoncé des pratiques qu’il juge contraires à l’exigence de rationalisation des dépenses publiques et à l’éthique du Pastef, telles que la distribution de « Sukëru koor » aux députés, le manque de transparence dans l’appui financier aux groupes parlementaires, la distribution de billets de pèlerinage, la non-consultation des députés sur des questions importantes comme l’achat de voitures, et les retards dans les rapports de la Commission de comptabilité et de contrôle.

La réponse d’Ismaila Diallo, le Premier Vice-Président de l’Assemblée nationale, n’a pas tardé. Dans une tribune intitulée « Réponse au député Guy Marius Sagna : entre indignation sélective et incohérence assumée », Diallo a fustigé Sagna, l’accusant d’hypocrisie et d’incohérence. Il a notamment pointé du doigt la double prise en charge de Sagna en tant que membre du Parlement de la CEDEAO et de l’Assemblée nationale du Sénégal, l’interrogeant sur le montant de ses indemnités de la CEDEAO.

Le pastéfien a également contesté les accusations de Guy Marius Sagna concernant le « Sukëru koor », affirmant que ces pratiques ont été bannies par la 15e législature, et a précisé le fonctionnement des indemnités des groupes parlementaires. Concernant les rapports de la Commission de contrôle, Diallo a laissé entendre que Sagna était soit mal informé, soit absentéiste, soulignant que les travaux sur le rapport étaient en cours.

Cette joute verbale met en lumière des tensions internes au Pastef, un parti qui a accédé au pouvoir sur la promesse de rupture avec les anciennes pratiques et de bonne gouvernance. Les accusations de Guy Marius Sagna, si elles visent à dénoncer des dérives, sont perçues par le vice-président de l’Assemblée comme une « indignation sélective » et une « incohérence assumée », sapant ainsi la crédibilité du discours de « rupture » que le parti prône. Le fait que ces critiques émanent de l’intérieur même du Pastef, et non de l’opposition, est particulièrement préoccupant.

Pour Ousmane Sonko, leader du Pastef et Premier ministre, cette discorde est dangereuse. Elle risque de créer une image de division et de désordre au sein de sa propre famille politique, alors que le gouvernement est censé être uni pour relever les défis immenses auxquels le Sénégal est confronté. La cohérence et l’unité sont cruciales pour maintenir la confiance du peuple et pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Des querelles internes publiques sapent cette unité et peuvent donner l’impression que le parti est plus préoccupé par des luttes intestines que par les préoccupations des citoyens.

De plus, cette « guerre fratricide » pourrait affaiblir la position du Pastef au sein de l’Assemblée nationale. Si les députés du parti passent leur temps à se critiquer mutuellement, cela pourrait entraver l’efficacité législative et la capacité du gouvernement à faire adopter ses projets de loi. Une telle situation pourrait également donner des munitions à l’opposition, qui ne manquera pas d’exploiter ces divisions pour décrédibiliser le parti au pouvoir.

Cette situation soulève des questions sur la capacité du Pastef à incarner le changement profond qu’il a promis. Si les pratiques dénoncées par Guy Marius Sagna persistent, et que les réponses de Ismaila Diallo sont perçues comme une tentative de dissimuler des dysfonctionnements, cela pourrait entraîner une désillusion rapide de l’électorat. Le Pastef est attendu au tournant sur sa capacité à traduire ses idéaux de « Jub, Jubal, Jubbanti » (bien faire, redresser, corriger) en actes concrets et transparents. Les dirigeants du parti devront rapidement trouver un moyen de résoudre ces tensions internes et de présenter un front uni pour le bien du Sénégal et la réalisation de leurs promesses électorales.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn