Situation économique et sociale catastrophique : Ansoumana Dione interpelle Diomaye et Sonko

Le peuple sénégalais souffre énormément depuis l’arrivée du Président du Bassirou Diomaye FAYE au pouvoir. Nous sommes tous inquiets pour l’avenir de notre pays et il est grand temps pour les nouvelles autorités de prendre leurs responsabilités face aux nombreux problèmes auxquels les citoyens demeurent et restent confrontés. Aujourd’hui, il n’existe pas un seul secteur qui ne souffre pas. En fait, de la Santé, à l’Agriculture, en passant par l’Education, le Transport, pour ne citer que cela, les principaux acteurs et les usagers, se sont retrouvés dans une précarité inédite.

Un nouveau régime qui envoie au chômage des milliers de travailleurs, il fallait donc s’attendre à des lendemains difficiles, le chef de l’Etat Bassirou Diomaye FAYE et son Premier Ministre n’agissant qu’au profit de leur partisans. Les sénégalais sont extrêmement fatigués et il n’existe pas, jusqu’ici, des solutions rapides et adéquates venant des nouvelles autorités, malgré toutes les possibilités qui ne manquent pas. La jeunesse qui a beaucoup contribué à l’élection du Président Bassirou Diomaye FAYE, est dans un désarroi, vu le chômage auquel elle reste confrontée.

Comme tout le monde l’a déjà constaté, notre pays va très mal et il a besoin d’une assistance de la part de toutes les forces vives de la nation, aux côtés des pouvoirs publics. Si l’on y prend garde, le Sénégal risque de subir une crise sans précédente qui n’épargnera personne évidemment. Les problèmes d’insécurité et la recrudescence des cas de meurtres et d’assassinats hantent le sommeil de la population, dans les grandes villes et à l’intérieur du pays. C’est pourquoi, nous interpellons Monsieur le Président de la République pour y apporter des solutions idoines.

A mon humble avis, le Président Bassirou Diomaye FAYE doit dissoudre ce gouvernement en place, pour former un Gouvernement d’union nationale. Jamais le Sénégal n’a été aussi divisé et une nation ne peut se construire dans une telle situation de morosité extrême. Pour ce faire, il va falloir que le chef de l’Etat accepte de porter son manteau de Président de la République. Sinon, le Sénégal risque de sombrer dans une situation plus que catastrophique, d’où l’intérêt pour les nouvelles autorités de faire attention, vu la situation que nous vivons tous, depuis quelques mois.