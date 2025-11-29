Crise de confiance et besoin de cohérence au sommet de l’État (Par Mamadou Diallo)

L’espoir suscité par le changement de régime au Sénégal risque-t-il de se transformer en désillusion ?

Monsieur le Président, la raison doit aujourd’hui primer sur l’émotion, avant qu’il ne soit trop tard. Le pays a la chance d’être dirigé par un chef d’État qui se veut au-dessus de la mêlée politique. Mais les actes posés doivent correspondre aux promesses de rupture faites lors de la campagne présidentielle de 2024.

Parmi ces promesses figuraient :

– La fin des députés « du président », dans un hémicycle où la majorité d’hier semblait parfois oublier l’intérêt du peuple.

– L’indépendance réelle de la justice, indispensable pour éviter une justice des vainqueurs et contenir les tentations populistes.

– La dépolitisation de l’administration, alors que persistent des pratiques telles que la mise au frigo de fonctionnaires dont le seul tort serait de ne pas appartenir au camp politique dominant, tandis que des recrutements politiques continuent d’être justifiés, entraînant une augmentation de la masse salariale.

Le Sénégal mérite-t-il un contexte où l’intellectuel n’ose plus exprimer son avis sur la vie publique ?

Comment distinguer encore le « système » de « l’anti-système » lorsque des querelles éclatent au sommet de l’État autour d’une simple nomination politique, comme celle d’une superviseure de coalition ?

Le pays doit-il être réduit à un clivage entre « pro-Sonko » et « pro-Diomaye » ?

Même la justice se retrouve prise à partie lorsqu’elle refuse d’être un bras armé de l’exécutif.

Le citoyen lambda peut-il croire au tableau d’un pays « en ruines » hérité du précédent régime lorsque, dans le même temps :

– le Premier ministre voyage en jet privé,

– et le président de l’Assemblée nationale multiplie les déplacements pouvant être assimilés à du « tourisme parlementaire » ?

Monsieur le Président, en tant que garant de l’unité nationale, ne vous laissez pas distraire. Votre esprit de rassembleur doit rester le socle de la refondation espérée lors de l’élection de mars 2024.

Religieux, société civile et forces vives doivent se mobiliser pour appeler les partis politiques à mettre en pause leurs querelles et se concentrer sur l’essentiel : la stabilité et la relance du pays.

La formation d’un gouvernement d’union nationale serait-elle une voie pour surmonter la crise économique qui affecte tous les secteurs ?

Dans cette perspective, les anciens présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall pourraient jouer un rôle de conseillers, au-delà des clivages partisans, afin de protéger le Président dans sa mission et d’accompagner la nation.

Le sacrifice ne sera pas long : dans l’unité, le Sénégal surmontera ses obstacles.

Comme l’aimait à le répéter Abdou Diouf : « Ce n’est pas le chemin qui est difficile, c’est le difficile qui est le chemin »

MAMADOU DIALLO POULO DIERY