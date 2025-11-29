Sonko à l’Assemblée : Diaraf Sow félicite le premier ministre

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, NOS CHALEUREUSES FÉLICITATIONS POUR VOTRE BRILLANTE PRESTATION À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

C’est avec une grande fierté et une immense satisfaction que nous avons suivi votre récente intervention devant les députés de l’Assemblée Nationale.

Votre prestation a été à la hauteur de l’attente suscitée par les défis immenses auxquels notre nation fait face.

En effet, c’est à la veille de votre prestation que nous vous avions adressé le message suivant:

« Bon courage et bonne chance au Premier Ministre Ousmane SONKO. Que votre intervention à l’Assemblée Nationale soit claire, précise et porteuse de sens, d’unité et d’espoir nourri pour notre chère nation ! Nous vous faisons confiance.

En effet, Vous avez su allier la clarté de vos propos à la précision des mesures envisagées, déclinant avec sens et pédagogie la vision de votre gouvernement.

Vous ne nous avez pas déçu. Loin de là. Les espoirs que nous plaçons en votre leadership pour bâtir une nation unie, prospère et juste ont été nourris par la teneur et la portée de votre discours. Le Sénégal a besoin de cette détermination, de cette transparence et de cette capacité à incarner le changement.

Nous vous faisons toujours confiance pour mener à bien cette mission exaltante. Bon courage et bonne chance dans la poursuite de vos actions au service exclusif de notre chère patrie.

Avec tout notre respect et soutien indéfectible pour toutes vos actions en tant que Premier Ministre de la République à côté de notre frère maître Mouhamadou Bamba CISSÉ par ailleurs Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique que nous félicitations également pour son discours d’envergure que l’histoire retiendra.

Président maître Diaraf SOW

Parti ADAE/J (Mouvance Présidentielle)