Lutte contre la délinquance transfrontalière : un réseau QNET démantelé par la SR de Kaolack

Une opération conjointe entre les forces sénégalaises et gambiennes a permis le démantèlement d’un réseau QNET actif entre le Sénégal et la Gambie. L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement révélant l’existence d’un groupe de recruteurs impliquant des ressortissants sénégalais et basé à Farafigny, en République de Gambie.

Menée par la Section de recherches de Kaolack, en étroite collaboration avec la Police gambienne, l’opération a été coordonnée depuis Keur Ayip, localité frontalière stratégique. Les premières interpellations ont eu lieu sur le territoire sénégalais, où trois individus ont été arrêtés.

La poursuite de l’action en territoire gambien a ensuite permis de neutraliser le reste du réseau. Au total, vingt-neuf (29) personnes ont été interpellées dans le cadre de cette vaste opération de lutte contre la délinquance transfrontalière.

Les autorités soulignent que cette action conjointe illustre la coopération efficace entre les deux pays dans la prévention des activités frauduleuses et la protection des populations contre les réseaux d’escroquerie transnationaux. L’enquête se poursuit afin d’identifier toutes les ramifications de ce réseau et de situer les responsabilités.