Société

Lutte contre la migration irrégulière : 44 candidats interpellés à Félane

Par Niakaar
Les forces de sécurité ont interpellé quarante-quatre (44) candidats à l’émigration irrégulière dans la journée du 27 novembre 2025, à 13h50, lors d’une opération menée dans la forêt de la presqu’île de Mboro, située dans le village de Félane, arrondissement de Djilor, département de Foundiougne. L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant un regroupement de migrants en partance pour l’étranger.

Le groupe appréhendé est composé de 22 Gambiens, 15 Sénégalais, 3 Nigériens, 3 Bissau-Guinéens et 1 Ivoirien. D’après les premiers éléments recueillis, une personne aurait trouvé la mort par noyade lors d’une bousculade survenue au moment de l’embarquement. Les sapeurs-pompiers de Foundiougne sont actuellement mobilisés pour tenter de retrouver le corps.

Les quarante-quatre candidats ont été conduits à l’unité pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les organisateurs du convoyage et de déterminer les responsabilités dans cette nouvelle tentative de migration irrégulière.

