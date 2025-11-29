Malika : Quatre individus arrêtés pour revente de déchets avicoles impropres à la consommation

Le Commissariat d’Arrondissement de Malika a annoncé, ce 27 novembre 2025, l’interpellation de quatre individus impliqués dans une opération illégale de récupération et de revente de produits alimentaires de volaille impropres à la consommation. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vente de produits avicoles dangereux pour la santé et mise en danger de la vie d’autrui.

Selon les informations recueillies, les mis en cause étaient surpris en train de décharger un produit avicole destiné à la destruction. Ils l’auraient récupéré dans une usine spécialisée dans la fabrication d’aliments pour élevages avicoles. Leur objectif était de le reconditionner dans des sacs afin de le revendre discrètement sur le marché.

Interrogés après leur arrestation, les trois premiers individus ont reconnu les faits et donné l’identité de leur commanditaire : un acheteur ayant passé commande de plus d’une dizaine de sacs de ce déchet avicole. Quelques minutes plus tard, ce dernier s’est présenté sur les lieux pour récupérer sa marchandise, ce qui a permis son interpellation immédiate.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur du réseau et d’éventuels circuits de revente.

Le produit saisi, correspondant à douze demi-sacs, a été remis au Service National d’Hygiène pour traitement et destruction conformément aux normes sanitaires en vigueur.