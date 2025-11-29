Grand Yoff : Un faux médecin interpellé après avoir escroqué plusieurs victimes

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Yoff a procédé, ce 27 novembre 2025, à l’interpellation d’un individu qui se faisait passer pour médecin. Il est poursuivi pour exercice illégal de la profession de médecin, usurpation d’identité, escroquerie, vol de documents médicaux, faux et usage de faux et mise en danger de la vie d’autrui.

L’affaire a éclaté après la plainte déposée le 23 novembre par un sexagénaire, victime d’une escroquerie. L’individu mis en cause lui avait promis, contre la somme de 450 000 francs CFA, de traiter un problème cardiaque dont il souffrait depuis longtemps. Lors du rendez-vous fixé, le faux praticien lui aurait prélevé du sang avant de lui montrer des vidéos d’opérations chirurgicales, puis de lui donner un nouveau rendez-vous pour un diagnostic approfondi.

Les investigations rapidement ouvertes ont permis d’intercepter le faux médecin ce 27 novembre à Khar Yalla. Lors de son arrestation, il transportait un sac contenant de nombreux documents et matériels médicaux : 25 ordonnances cachetées mais non remplies, 13 bulletins d’examen et de radiologie, 6 cartes d’abonnement médical, 8 fils de suture, un carnet de factures, 5 résultats d’analyses biologiques, un certificat d’accouchement, un tensiomètre, deux cartes nationales d’identité, ainsi qu’une carte Senelec, une carte Ecobank, une carte Auchan et 13 préservatifs.

Lors de son audition, il a déclaré avoir fréquenté plusieurs cliniques à Dakar, où il observait les procédures et les pratiques avant de proposer ses propres consultations. Il affirme avoir prodigué des soins et prescrit des ordonnances à des dizaines de personnes dans leurs domiciles à travers la région de Dakar.

Le suspect a été placé en garde à vue et l’enquête se poursuit afin d’identifier d’autres victimes potentielles et d’évaluer l’ampleur de ses activités frauduleuses.