Le Président Embaló a quitté Dakar

Le président Umaro Sissoco Embaló n’est plus au Sénégal. Il a quitté Dakar pour se rendre au Congo, informe Jeune Afrique. L’ancien président Bissau Guinéen est arrivé à Brazzaville dans la nuit de ce vendredi au samedi 29 novembre, à bord d’un avion affrété par la présidence congolaise.

Il y est arrivé accompagné d’une douzaine de personnes, des membres de sa famille et ses proches collaborateurs. Il a pris ses quartiers dans un grand hôtel de la capitale congolaise.

Jeune Afrique, repris par Seneweb, déclare que Umaro Sissoco Embaló a été au centre d’une polémique, sur fond de conflit larvé à la tête de l’État sénégalais. Le président Diomaye Faye a accepté de l’accueillir, en appelant au retour à l’ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Le chef de l’État sénégalais a en outre annoncé, via le ministère des Affaires étrangères, prendre une part active dans la médiation amorcée par la Cedeao.

Mais, selon Jeune Afrique, cette position est remise en cause hier par le Premier ministre, Ousmane Sonko, devant l’Assemblée nationale. « Tout le monde sait que ce qui s’est passé en Guinée-Bissau est une combine. Le processus [électoral] doit aboutir et les résultats des élections doivent être publiés », a notamment affirmé Ousmane Sonko lors d’une séance de questions au gouvernement.

Selon Jeune Afrique, des tensions politiques qui rendaient le séjour d’Umaro Sissoco Embaló au Sénégal difficilement tenable, et expliquent son départ pour le Congo, où il a été accueilli pour des motifs humanitaires et dans un souci d’apaisement.