Crises universitaires…un « cocktail explosif » pour le régime Sonko-Diomaye

Le torchon brûle dans les universités sénégalaises, transformant les campus en foyers de contestation qui mettent à l’épreuve le nouveau régime de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. La grève des étudiants, déclenchée principalement par le retard et la suppression des bourses universitaires a pris une ampleur nationale. Les affrontements récents à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) signalent une crise sociale profonde, résumée par les journaux comme un « cocktail explosif » d’austérité, de chômage, de nouvelles taxes, et de grogne étudiante.

Le nœud du problème reste le paiement des allocations d’études. Les revendications concernent le versement des bourses d’octobre et novembre 2025, ainsi que le rétablissement de plus de 7 000 boursiers retirés des listes, notamment en Master. Pour les étudiants, la bourse n’est pas un simple avantage, mais un droit vital garantissant la poursuite de leurs études dans un contexte économique difficile. Historiquement, la question des bourses est un terrain sur lequel les étudiants ne reculent jamais, et l’État doit comprendre que cette problématique nécessite une solution définitive et pérenne, loin des mesures d’apaisement temporaires comme le début de paiement annoncé sous pression.

L’escalade a atteint un point critique avec la décision, prise par le Conseil Académique de l’UCAD, d’autoriser le recteur à requérir le concours des forces de l’ordre pour sécuriser le campus pédagogique. Cette intrusion est immédiatement dénoncée comme une violation des « franchises universitaires » par les étudiants, qui estiment que le campus pédagogique est un sanctuaire. Même si la mesure est encadrée par la loi de 1994, elle est perçue comme un choix risqué et potentiellement irréfléchi qui rompt avec la tradition d’autonomie académique et exacerbe la colère. L’intervention des forces de l’ordre a déjà donné lieu à de violents heurts, transformant le campus en zone de tension où grenades lacrymogènes et jets de pierres se sont répondu.

La violence sur les campus fait douloureusement écho aux tragedies passées qui ont marqué l’histoire de l’UCAD. Il est impossible de dissocier les heurts actuels des souvenirs amers des étudiants tués sur le campus, à l’image de Bassirou Faye et Balla Gaye. L’autorisation donnée à la police de pénétrer le campus, même pour des motifs de sécurité, réactive la peur et la mémoire des répressions violentes, jetant une ombre sur la crédibilité du nouveau régime, pourtant élu sur une promesse de rupture.

Les étudiants, organisés notamment au sein du Collectif des amicales, ont montré leur force en suspendant toutes les activités pédagogiques jusqu’à nouvel ordre, paralysant ainsi les institutions. Leur mouvement s’est propagé, prouvant leur capacité à mobiliser et à coordonner une action nationale.

Cette crise pose un problème de légitimité pour le régime Sonko-Diomaye, car la jeunesse estudiantine a été un acteur majeur de la lutte du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), ayant souvent affronté l’ancien pouvoir dans la rue. Leur soutien a été essentiel pour l’alternance. Aujourd’hui, se retrouver face à eux dans une confrontation similaire à celle qu’ils reprochaient au régime précédent est un lourd paradoxe qui affaiblit le capital sympathie du gouvernement.

Le « cocktail explosif » de revendications sociales (santé, chômage, coût de la vie) et la grève des étudiants créent un contexte de fragilité pour le nouveau pouvoir. Les violents affrontements et les blessés (cinq policiers, dont un officier, et des blessés légers parmi les étudiants, y compris une fracture du bras) témoignent de l’intensité de la crise.

La décision d’introduire les forces de l’ordre, justifiée par la nécessité de « garantir un climat académique stable » et de protéger le patrimoine, pourrait avoir l’effet inverse en radicalisant la base étudiante. Le Conseil Académique appelle à la sérénité, mais la réalité des rues universitaires montre que le dialogue est rompu par la violence et le non-respect des engagements financiers.

La question des bourses n’est pas qu’un problème de trésorerie ; c’est un enjeu de justice sociale qui doit être réglé de manière structurelle et définitive. Le régime Sonko-Diomaye fait face à son premier grand test social : réussir à rétablir la confiance et à garantir la continuité académique en s’attaquant de front à ce casse-tête persistant, sous peine de voir la crise universitaire devenir une menace sérieuse pour sa propre stabilité.

