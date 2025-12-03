Une jeune fille de 13 ans violée par 4 hommes…à Paris

Lundi, une jeune fille de 13 ans a passé la soirée avec une amie et un groupe de personnes au Forum des Halles, dans le 1er arrondissement de Paris.

À la suite d’un contrôle de police, son amie était restée avec les forces de l’ordre, tandis qu’elle a suivi le reste de la bande au KFC du centre commercial.

Quatre hommes du groupe ont entraîné l’adolescente dans les WC du fast-food.

Elle a été contrainte à pratiquer une fellation à deux d’entre-eux, tandis qu’un troisième l’a pénétrée vaginalement et que le quatrième filmait la scène.

Quelques instants plus tard, la victime s’est confiée à des passants qui ont alerté la police.

Les policiers, arrivés sur place, ont pris en charge la jeune fille. Ils l’ont emmenée avec eux en patrouille pour rechercher ses agresseurs.

Elle a alors désigné ses quatre violeurs qui étaient toujours présents au Forum des Halles.

Les quatre jeunes hommes, âgés de 18 à 24 ans, ont été placés en garde à vue pour viols en réunion. La victime a été hospitalisée.

Source : F D