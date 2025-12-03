Elle tente d’arracher les t*sticules de son compagnon…à mains nues

Dans la nuit de lundi à mardi, un couple, sous l’emprise de l’alcool, s’est violemment disputé à son domicile de Toulouse, en Haute-Garonne.

La femme, âgée de 48 ans, a saisi les testicules de son compagnon et a tenté de les arracher à mains nues.

L’homme, âgé de 55 ans, l’a alors frappée au visage pour se défendre.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont constaté que la peau des testicules du quinquagénaire avait été arrachée, nécessitant une suture.

L’homme a été transporté au CHU de Purpan, tandis que la femme a été conduite à celui de Rangueil. Ils seront entendus quand leur état de santé se sera amélioré.

Source : F D