Chambre criminelle de Dakar : 5 ans ferme pour Serigne Assane Mbacké et Cie

Le marabout prêcheur Serigne Assane Mbacké et ses amis ont été condamnés à cinq ans de prison ferme et à une amende de 200 000 F CFA par la chambre criminelle de Dakar. Le juge a déclaré les accusés coupables des crimes de corruption de mineurs, traite de personnes à des fins sexuelles, détournement de mineurs et actes contre nature.

En revanche, Assane Mbacké, Khadim Samb alias “Djimbory”, Abdourahmane Lo, Ibrahima Badiane alias “Maître l’Ouest” alias “IB” et Baidy Hamady Sow ont été acquittés du chef de viol.

Ils doivent verser la somme de 5 millions F CFA à titre de dommages et intérêts à la victime O. Diouf, qui avait réclamé 50 millions. L’autre partie civile, M. Sow, n’avait pas formulé de demande sur les intérêts civils.

Lors de leur procès, le 4 novembre dernier, le procureur de la République avait requis 10 ans de réclusion criminelle contre tous les accusés.

La bande à Serigne Assane Mbacké a été arrêtée en août 2021 par la Division spéciale de cybersécurité, à la suite d’une plainte contre x déposée par Abdoulaye Siga Diouf. Ce dernier dénonçait des faits d’abus et d’exploitation sexuels commis sur son fils mineur O. Diouf, âgé de 16 ans, par un réseau d’homosexuels.

