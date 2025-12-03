Parcelles Assainies : Trois individus arrêtés pour escroquerie au visa

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies U15 a procédé, le 29 novembre 2025, à l’interpellation de trois individus impliqués dans une vaste affaire d’« association de malfaiteurs, escroquerie au visa, faux et usage de faux en documents administratifs ».

L’affaire a éclaté après la plainte d’une victime qui affirme avoir remis à l’un des mis en cause la somme de 2 500 000 FCFA, ainsi que son passeport biométrique sénégalais, dans l’espoir d’obtenir un visa pour l’Italie. Le suspect principal avait alors apposé un faux visa Schengen daté du 9 janvier 2025 avant de disparaître et de devenir injoignable.

Les investigations menées par les éléments du commissariat ont permis de retrouver et d’arrêter l’auteur présumé. Lors de son interrogatoire, il a reconnu les faits et révélé agir en complicité avec deux autres individus : l’un chargé de fabriquer le faux visa, l’autre impliqué dans l’opération. Tous deux ont été à leur tour interpellés et ont également confessé leur participation.

L’enquête a par ailleurs mis en lumière un réseau aux activités plus étendues que prévu. Outre la production de faux visas Schengen, la bande proposait également des voyages clandestins depuis le port de Dakar, en se faisant passer pour des facilitateurs capables d’intégrer des candidats à l’émigration dans l’équipage d’un navire à destination de l’Italie. Deux autres victimes auraient ainsi été arnaquées de 2 600 000 FCFA.

Les trois suspects ont été déférés devant le parquet. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue réelle de leurs activités et de possibles complicités supplémentaires.