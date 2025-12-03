Démantèlement d’un réseau international d’ecstasy : Six individus interpellés

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé à l’interpellation de six individus impliqués dans un réseau international de trafic d’ecstasy.

L’opération a été déclenchée après l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un colis suspect destiné à l’Italie. Le colis, dissimulé dans un pot de chocolat et en provenance de Touba, contenait trente pilules d’ecstasy soigneusement emballées dans un sachet.

La BRS de Diourbel et l’Unité de Lutte de Mbacké ont mené une opération conjointe ayant abouti à l’arrestation des six suspects. Outre les stupéfiants, les enquêteurs ont saisi un véhicule Peugeot 406, une moto de type Jakarta, six téléphones portables ainsi qu’une somme d’argent non précisée.

Les individus interpellés ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur du réseau et ses ramifications.