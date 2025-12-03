Tentative de fabrication de faux billets : Trois personnes arrêtées

La Sûreté urbaine du Commissariat Central de Dakar a procédé à l’interpellation de trois individus impliqués dans une affaire d’« association de malfaiteurs » et de tentative de confection de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger.

L’opération, menée à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel relatif à un trafic de faux billets, a permis aux enquêteurs de localiser et d’interpeller les suspects à Guédiawaye.

Sur place, les agents ont surpris les trois individus dans une chambre où étaient dissimulés l’équivalent de 1 000 000 USD en “billets noirs”, soit environ 650 millions FCFA, ainsi qu’une machine à compter les billets. Selon les premiers éléments, les billets noirs étaient destinés à être « blanchis » pour produire de la fausse monnaie.

Lors de la même opération, un véhicule de marque Ford Focus, utilisé par l’un des suspects, a également été saisi. Interrogés sommairement, les mis en cause ont reconnu les faits sans difficulté, ayant été pris en flagrant délit. Les billets noirs, la machine et le véhicule ont été consignés pour les besoins de l’enquête.

La Sûreté urbaine poursuit ses investigations afin de déterminer l’étendue du réseau et d’éventuelles ramifications.