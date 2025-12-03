Photo Diomaye déchirée : Le patriote Bachir Syll libéré

Placé sous mandat de dépôt depuis le vendredi 28 novembre 2025, par le juge d’instruction du 1er cabinet près le tribunal de grande instance de Saint-Louis, l’entrepreneur Mouhamadou Bachir Syll a bénéficié d’une liberté provisoire. L’information a été confirmée à Seneweb par une source autorisée.

Entendu par le magistrat instructeur, le patriote inculpé pour offense au chef de l’État et injures publiques a réitéré ses excuses et exprimé ses regrets. Le procureur Baye Thiam ne s’est pas opposé à la demande de mise en liberté provisoire introduite par Bachir Syll pour des raisons médicales. Le juge a alors décidé de le libérer.

Pour rappel, une vidéo devenue virale ces derniers jours montrait un homme se présentant comme un patriote déchirer la photo officielle du président Bassirou Diomaye Faye. Dans la même séquence, il tenait également des propos indécents et discourtois à l’endroit du chef de l’État.

A la suite de cette publication, Bachir Syll avait été arrêté par les policiers du commissariat central de Saint-Louis avant d’être placé sous mandat de dépôt.

Source : Seneweb