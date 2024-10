Crue du fleuve Sénégal : L’AMS exprime sa solidarité aux communes touchées

Profondément sensible aux nombreux dégâts occasionés par la crue débordante du fleuve dans beaucoup de communes, l’Association des Maires du Sénégal (AMS) exprime sa très grande émotion, sa tristesse et témoigne sa solidarité avec les populations touchées.

Aux Maires de toutes ces communes, mobilisés pour surmonter cette crise, l’AMS apporte ses encouragements et sa profonde sympathie.

La faîtière des Maires du Sénégal remercie le gouvernement du Sénégal pour l’appui et l’accompagnement apportés aux maires et aux populations concernées. Elle l’encourage à poursuivre et à renforcer ce partenariat et cette solidarité agissante.