Cybercriminalité financière : la DSC déjoue une fraude de plus de 57 millions FCFA

Une tentative d’escroquerie sophistiquée de type Business Email Compromise (BEC) a été mise en échec par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC). L’opération visait un virement frauduleux de plus de 57 millions FCFA au préjudice de la Banque Islamique du Sénégal.

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a récemment déjoué une tentative d’arnaque financière d’envergure reposant sur une technique de fraude connue sous le nom de Business Email Compromise (BEC). Le montant visé s’élevait précisément à 57 630 000 FCFA, au détriment de la Banque Islamique du Sénégal.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les cybercriminels ont mis en place un stratagème particulièrement élaboré. Ils ont notamment créé une adresse électronique frauduleuse imitant celle de la société « Nouvelle Vision du Sénégal », dans le but de tromper la vigilance des interlocuteurs. À cela s’ajoute la production de faux documents commerciaux et bancaires, destinés à donner une apparence de légitimité à l’opération.

Le virement frauduleux était justifié par un prétendu achat d’engins lourds pour le compte de la société « GCEM Sénégal », une transaction totalement fictive.

Grâce à un dispositif de surveillance technique en temps réel, les enquêteurs de la DSC ont pu remonter la piste du compte destinataire, localisé au sein de Orabank Sénégal.

Le 3 avril 2026, une opération coordonnée a été menée avec succès, aboutissant à l’interpellation d’un suspect clé à l’agence Orabank des Almadies, à Dakar. Cette intervention rapide a permis d’empêcher le décaissement des fonds, qui ont été sécurisés à temps.

Les investigations ont révélé l’existence d’un réseau organisé, dont les ramifications s’étendent au-delà des frontières nationales. Plusieurs individus impliqués dans cette affaire ont déjà été déférés au parquet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

Les autorités poursuivent activement les recherches afin d’identifier et d’interpeller les complices présumés opérant depuis l’étranger, confirmant ainsi la dimension transnationale de cette cybercriminalité.

Face à la recrudescence des attaques de type BEC, la Police nationale appelle les institutions financières et les entreprises à redoubler de vigilance. Elle recommande notamment la vérification systématique de toute instruction de virement reçue par e-mail, ainsi que la confirmation des transactions via un second canal sécurisé.