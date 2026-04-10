APF : El Malick Ndiaye propulsé au sommet de la Francophonie parlementaire

Le Sénégal renoue avec les hautes sphères de la diplomatie parlementaire francophone. À l’issue de la XVIIᵉ Conférence des Présidents d’Assemblée et de Section de la Région Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), tenue du 7 au 9 avril 2026 à Lomé (Togo), la candidature de El Malick Ndiaye a été adoptée à l’unanimité. Il est ainsi désigné Premier Vice-président de l’APF.

Cette décision marque une avancée majeure pour le Sénégal sur la scène interparlementaire francophone. Instance de coopération réunissant les Parlements des pays partageant la langue française, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie œuvre pour le renforcement de la démocratie, la promotion de l’État de droit et le dialogue entre institutions législatives.

La désignation d’El Malick Ndiaye, qui sera officiellement entérinée lors de la prochaine Assemblée générale en juillet 2026, ouvre la voie à une perspective encore plus ambitieuse : son accession à la présidence de l’APF en juillet 2028 à Yaoundé, après le mandat du Québec.

Ce retour du Sénégal au sommet de l’APF revêt une dimension historique. Plus de quarante ans après Daouda Sow, El Malick Ndiaye devient le deuxième Sénégalais à occuper une fonction aussi stratégique au sein de cette organisation.

Dans la continuité de cette dynamique, Dakar accueillera du 18 au 19 mai 2026 la 32ᵉ Assemblée régionale Afrique de l’APF. Un rendez-vous majeur qui conforte davantage la position du Sénégal comme acteur clé du dialogue parlementaire en Afrique francophone.