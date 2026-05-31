Dakar : L’Assemblée nationale accueille la 85ᵉ session du Comité exécutif de l’UPA

L’Assemblée nationale du Sénégal accueillera, les 3 et 4 juin 2026 à Dakar, la 85ᵉ session du Comité exécutif de l’Union Parlementaire Africaine (UPA), à l’hôtel King Fahd Palace, selon un communiqué de l’Institution.

Cette rencontre parlementaire continentale, placée sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, réunira plus d’une centaine de députés et de sénateurs représentant près de seize pays africains.

Les travaux porteront notamment sur l’examen de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues des précédentes sessions de la Conférence de l’UPA. Les participants procéderont également à la vérification du compte de gestion de l’exercice 2025, ainsi qu’à l’examen et à l’adoption du rapport des vérificateurs des comptes.

Le Comité exécutif se penchera par ailleurs sur plusieurs réformes institutionnelles, notamment les amendements au règlement intérieur de l’Union ainsi que le projet de règlement relatif au Comité de suivi des cotisations, avant leur adoption.

Cette session constitue une étape importante dans le renforcement de la gouvernance de l’organisation et dans la consolidation de la coopération interparlementaire africaine.

«Organisation regroupant les parlements du continent, l’Union Parlementaire Africaine œuvre à la promotion du dialogue, de la concertation et de la coopération entre les institutions parlementaires africaines, au service de l’intégration et du développement de l’Afrique», a conclu le communiqué.